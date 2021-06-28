Глава МИД Румынии Ауреску заявил о необходимости расширения военного присутствия США в Чёрном море

Румынские власти призывают к расширению военного присутствия Соединенных Штатов и прочих стран Североатлантического альянса в Черном море. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Румынии Богдан Ауреску.
Он подчеркнул, что тем самым удастся “сдерживать” Российскую Федерацию в регионе. Отметим, что в прошлом месяце хозяин Белого дома Джозеф Байден заявил о необходимости “укрепления сдерживания” в Европе. Об этом он сообщал в ходе саммита, участниками которого были восточноевропейские страны, входящие в НАТО.
На фоне учений военно-политического блока Defender Europe в интервью изданию США Washington Examiner Ауреску подчеркнул, что Румыния нуждается в присутствии большего военного контингента, представленного в том числе американцами.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.