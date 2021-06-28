Глава МИД Румынии Ауреску заявил о необходимости расширения военного присутствия США в Чёрном море

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28 июня 2021, 10:38 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Румынские власти призывают к расширению военного присутствия Соединенных Штатов и прочих стран Североатлантического альянса в Черном море. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Румынии Богдан Ауреску.

Он подчеркнул, что тем самым удастся “сдерживать” Российскую Федерацию в регионе. Отметим, что в прошлом месяце хозяин Белого дома Джозеф Байден заявил о необходимости “укрепления сдерживания” в Европе. Об этом он сообщал в ходе саммита, участниками которого были восточноевропейские страны, входящие в НАТО.

На фоне учений военно-политического блока Defender Europe в интервью изданию США Washington Examiner Ауреску подчеркнул, что Румыния нуждается в присутствии большего военного контингента, представленного в том числе американцами.

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