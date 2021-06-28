Коммунистическая партия Китая заявила об уверенности в процветании России при Путине

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28 июня 2021, 08:21 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Коммунистическая партия Китая (КПК) не сомневается, что пока Владимир Путин занимает президентское кресло, Российская Федерация будет демонстрировать процветание. Такое заявление сделал Го Ечжо, замглавы отдела международных связей ЦК этой китайской партии.

В ходе пресс-конференции по случаю столетия образования КПК он подчеркнул, что россиянам удалось достичь существенных результатов в развитии своего государства. Ечжо отметил, что в Китае приветствуют повышение уровня благосостояния в РФ. Кроме того, он указал на то, что в России все стабильнее становится социально-политическая жизнь.

По словам Ечжо, КПК “полностью уверена в перспективах развития России”. В заключение он пожелал гражданам РФ счастья, мира и спокойствия.

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