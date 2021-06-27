Глава сирийского МИД заявил, что выборы в Сирии прошли лучше, чем в США

Аргументы Недели → Политика 13+

27 июня 2021, 13:36

pixabay.com

Выборы на территории Сирии прошли лучше, нежели в Соединенных Штатах. Такое заявление сделал глава сирийского внешнеполитического ведомства Фейсал аль-Микдад в беседе с RT.

Он отметил, что весь мир наблюдал, насколько лучше оказались выборы в САР, чем на американской территории, напомнив, что в США граждане совершили нападение на Капитолий.

По словам аль-Микдада, не важно, что Вашингтон и его союзники в Европе не признают выборы в САР, на которых победа досталась Башару Асаду. В Сирии не надеются, что американцы легитимизируют главу государства, а ведь сирийцы уже это сделали.

Выборы президента в Сирии состоялись 26 мая. За Асада, отдали голоса 95,1% избирателей из 78,64% жителей, пришедших на избирательные участки.

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