Глава сирийского МИД заявил, что выборы в Сирии прошли лучше, чем в США
27 июня 2021, 13:36
Выборы на территории Сирии прошли лучше, нежели в Соединенных Штатах. Такое заявление сделал глава сирийского внешнеполитического ведомства Фейсал аль-Микдад в беседе с RT.
Он отметил, что весь мир наблюдал, насколько лучше оказались выборы в САР, чем на американской территории, напомнив, что в США граждане совершили нападение на Капитолий.
По словам аль-Микдада, не важно, что Вашингтон и его союзники в Европе не признают выборы в САР, на которых победа досталась Башару Асаду. В Сирии не надеются, что американцы легитимизируют главу государства, а ведь сирийцы уже это сделали.
Выборы президента в Сирии состоялись 26 мая. За Асада, отдали голоса 95,1% избирателей из 78,64% жителей, пришедших на избирательные участки.
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