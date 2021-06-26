Блинкен заявил, что США не стремятся проводить в отношении Китая политику сдерживания

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26 июня 2021, 21:37

Энтони Блинкен, фото: Julien Mattia/Global Look Press

В интервью TF1 Энтони Блинкен, занимающий в США пост госсекретаря, рассказал, какие черты свойственны политике Вашингтона в отношении Поднебесной. На сайте Госдепа, как сообщает RT, можно ознакомиться со стенограммой его заявлений на эту тему.

По словам Блинкена, США присущи в отношениях с Пекином “антагонистические элементы, элементы конкуренции и элементы сотрудничества”. Он подчеркнул, что в этом плане у Вашингтона и Парижа немало общего.

Госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты не преследуют цель сдерживать КНР или реализовывать политику против этой азиатской страны. Блинкен добавил, что Вашингтон в отношениях с Пекином придерживается политики “свободной и открытой системы, основанной на правилах и стандартах”, внедренных американским и французским руководством по итогам Второй мировой войны.

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