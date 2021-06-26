Посол РФ Келин заявил о достижении отношений с Великобританией «нулевого дна»
26 июня 2021, 21:14
Действия британского руководства в связи с принадлежащим Соединенному Королевству эсминцем Defender могли разжечь военное столкновение. Такое заявление сделал российский посол в этой стране Андрей Келин.
Он назвал кошмаром попытку “подкрепить политическую позицию военной провокацией”. В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" посол РФ подчеркнул, что накануне даже начальник британского генштаба согласился с тем, что провокация с Defender могла вылиться в столкновение между войсками России и Великобритании.
По словам Келина, он не в курсе того, принимал ли решения по упомянутому эсминцу лично британский премьер Джонсон. Посол добавил, что в настоящее время российско-британские отношения можно охарактеризовать как достигнутые “нулевого дна”.
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