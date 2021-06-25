Алексей Текслер вошел в топ-10 губернаторов новой волны

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25 июня 2021, 07:00 Татьяна Михайлова

Алексей Текслер презентует проект завершения строительства челябинского метро. Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская па

Рейтинг оценивает близость к людям, эффективность работы и решение проблем.

Эксперты ЭИСИ и сети «Политджойстик регионов» опубликовали в телеграм-канале топ-10 губернаторов новой волны. В рейтинг вошел глава Челябинской области Алексей Текслер: авторы исследования высоко оценили его работу по выстраиванию диалога с гражданами, эффективной работе, а также встраивание региона в федеральные повестки и программы. Например, в начале июня 2021 года стало известно, что в рамках федерального проекта «Чистый воздух» Правительство РФ направит Челябинской области дополнительно 2,3 миллиарда для приобретения газомоторных автобусов и трамваев для Челябинска и Магнитогорска.

Сообщается, что в топ-10 губернаторов новой волны произошла ротация, но незначительная, так как 8 из 10 глав субъектов, по мнению экспертов, продолжают соответствовать строгим стандартам. Авторы рейтинга считают, что этот факт свидетельствует о правильно выстроенной политике отбора кадров для губернаторского корпуса.

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