В МИД РФ предупредили россиян об угрозе подвергнуться задержанию и аресту в США и в третьих странах

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24 июня 2021, 21:56 Источник: МИД России

фото: pixabay.com

В МИД РФ предупредили российских граждан об угрозе подвергнуться задержанию и аресту в США и в третьих странах. Предупреждение опубликовано на сайте МИД России.

В сообщении говорится, что в последнее время из-за обострившихся по вине США двусторонних отношений подобное преследование россиян "приобрело характер настоящей охоты".

В МИД напомнили, только за минувшие два года по запросам Вашингтона в различных европейских странах были схвачены порядка 20 граждан РФ, а всего задержаны более 60 человек, в том числе летчик Ярошенко, Бут, Селезнев. Они были задержаны в третьих странах и переданы США.

В США предупредили, что любой гражданин РФ, выезжающий за границу, должен полностью отдавать себе отчет в том, что против наших людей применяется заведомо пристрастный подход американской судебно-пенитенциарной системы, руководствующейся ксенофобским принципом «Из России – значит виновен».

Российские дипломаты, служащие в США, всегда оказывали и будут оказывать помощь попавшим в беду согражданам, добиваясь соблюдения их прав и скорейшего возвращения на Родину.

Но сейчас лучше воздерживаться от поездок в США и в третьи страны, которые имеют с Вашингтоном соглашения об экстрадиции.

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