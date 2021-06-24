Минобороны РФ: За учениями Тихоокеанского флота наблюдали иностранные самолёты

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24 июня 2021, 13:34

US Navy/Global Look Press

Военные учения России в Тихом океане с участием флота проходили под пристальным наблюдением иностранных воздушных судов. Самолеты других государств осуществляли слежку за российскими маневрами.

Пытаясь сделать корабли незаметными, моряки РФ задействовали во время учений по противовоздушной обороне средства аэрозольной маскировки. По информации российского оборонного ведомства, “маскировка не позволяла определить тип корабля и его точные координаты, что давало дополнительное время для организации ПВО”. В Минобороны подчеркнули, что зарубежная авиация демонстрировала при этом большую активность.

Как сообщает “Свободная пресса”, местом проведения учений стала центральная часть Тихого океана. Российские корабли в ходе маневров были удалены от Курильских островов на расстоянии порядка 4600 км.

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