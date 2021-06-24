В Пентагоне отказались комментировать инцидент с британским эсминцем Defender возле Крыма

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24 июня 2021, 11:53

pixabay.com

Американское оборонное ведомство решило не комментировать произошедший инцидент с участием принадлежащего Соединенному Королевству эсминца Defender. Речь идет о судне, которое стало нарушителем российской государственной границы.

Ранее этот эсминец вошел в территориальные воды близ Крымского полуострова. Его зафиксировали в районе мыса Фиолент. Данная информация поступала от российского Минобороны накануне, 23 июня.

Как сообщает RT, в пресс-службе Пентагона заявили следующее: “Направляем вас к Соединенному Королевству с вопросами о его военных операциях”. Подчеркивается, что никакой реакции на такой запрос до настоящего времени от Госдепартамента и Совета национальной безопасности не поступало.

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