Рябков: посол США в России Салливан в ближайшие дни вернется в Москву

Сегодня стало известно, что посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Салливан, который отбыл в Вашингтон для консультаций 22 апреля текущего года, в ближайшие дни вернется в Москву.
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил в среду, 23 июня, что Джон Салливан прибудет в Москву в ближайшие дни.
Напомним, в минувший вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия направила Соединенным Штатам Америки серию предложений в развитие достигнутых на саммите в Женеве 16 июня договоренностей.
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