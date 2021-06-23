Рябков: посол США в России Салливан в ближайшие дни вернется в Москву

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23 июня 2021, 21:07 Источник: ТАСС

посол США в Москве Джон Салливан, Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com

Сегодня стало известно, что посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Салливан, который отбыл в Вашингтон для консультаций 22 апреля текущего года, в ближайшие дни вернется в Москву.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил в среду, 23 июня, что Джон Салливан прибудет в Москву в ближайшие дни.

Напомним, в минувший вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия направила Соединенным Штатам Америки серию предложений в развитие достигнутых на саммите в Женеве 16 июня договоренностей.

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