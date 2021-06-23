Герасимов назвал глобальную систему ПРО США «существенным дестабилизирующим фактором»

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23 июня 2021, 13:04

Валерий Герасимов, фото: MOD Russia/Global Look Press

Российская Федерация вынуждена заниматься разработкой средств для нейтрализации исходящих от ПРО угроз. К таким действиям побудило то, что американская ПРО негативно сказывается на военной безопасности России. Такое заявление сделал Валерий Герасимов, начальник Генштаба российских Вооруженных сил.

Он назвал глобальную систему американской ПРО “существенным дестабилизирующим фактором”, подчеркнув, что Москва не раз заявляла о недопущении их размещения рядом с российской территорией, пишет RT. Об этом Герасимов сообщил в ходе проходящей в столице РФ Московской международной конференции по безопасности.

Некоторое время назад глава российского государства Владимир Путин отмечал, что Вашингтон с легкостью договорился с Румынией и Польшей “о размещении там систем ПРО” после того, как эти две страны стали членами Североатлантического альянса.

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