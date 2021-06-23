Источник URA.RU: 12 российских губернаторов могут лишиться своих постов до конца лета

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23 июня 2021, 09:45 Источник: URA.RU

Владимир Сипягин, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

В России до конца лета могут быть отправлены в отставку губернаторы нескольких регионов. По данным источника URA.RU, своих постов могут лишиться 12 губернаторов. По информации инсайдера, увольнение грозит самым непопулярным главам субъектов, чья отставка повысит рейтинг власти и положительно повлияет на результаты выборов в Госдуму в сентябре 2021 года.

Источник подчеркнул, что предложения по отставкам глав регионов пока только обсуждаются. Инсайдер URA.RU раскрыл, что кандидатами на досрочную отставку являются губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, глава Хакасии Валентин Коновалов, Махмуд—Али Калиматов и Роман Копин (Чукотка).

В списке кандидатов на досрочное увольнение рассматриваются почти все аутсайдеры.

В рейтинге влияния глав субъектов Агентства экономических и политических коммуникаций (АПЭК), последние строчки наряду с Коноваловым и Сипягиным занимают главы Ставропольского края Владимир Владимиров, Калмыкии Бату Хасиков, Марий Эл Александр Евстифеев и Орловской области Андрей Клычков.

Исследование Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» на последние строки ставит Клычкова, Сипягина и Коновалова, Артура Парфенчикова (Карелия), Алексея Цыденова (Бурятия) и Олега Хорохордина (республика Алтай). Среди тех, кто переизбирается в сентябре, в экспертных рейтингах наиболее слабые позиции у главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова.

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