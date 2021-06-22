Рябков заявил, что наращивание Россией оборонного потенциала связано с усиливающимися вызовами

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22 июня 2021, 22:21 Источник: РИА Новости

Сергей Рябков, фото: MFA Russia/Global Look Press

В течение последних нескольких лет Российская Федерация наращивает оборонный потенциал, что обусловлено усиливающимися вызовами. Такое заявление сделал замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Он напомнил, какова была реакция в Соединенных Штатах на размещение на Кубе российских ракет. По словам Рябкова, Россия находится в подобных условиях уже в течение долгих лет, и руководство страны не может не обращать внимание на такие обстоятельства.

Замглавы российского МИД признал, что было бы лучше, если бы в Североатлантическом альянсе стремились к снижению напряженности у границ РФ, однако этого не происходит. Говоря о наращивании оборонного потенциала, Рябков добавил, что “это единственная страховка, которая у нас может быть”.

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