Владимир Путин обсудил с президентом Кубы Бермудесом годовщину начала Великой Отечественной войны

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22 июня 2021, 21:03

Владимир Путин, фото: сайт Кремля

Глава российского государства Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора со своим кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом годовщину начала Великой Отечественной войны. Также лидеры двух стран подняли тему российско-кубинского сотрудничества. Данная информация поступила от пресс-службы Кремля.

В сообщении также говорится, что инициатором беседы стала Гавана. Кубинский лидер заявил, что Советский Союз внес решающий вклад в разгром нацистов.

Главы двух стран согласились, что в мире не должно иметь место переписывание истории. Путин и Бермудес обсудили российско-кубинское сотрудничество в различных сферах. Речь идет в частности о взаимодействии Гаваны и Москвы в рамках ООН.

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