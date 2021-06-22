В Киеве заявили, что Зеленский получил от Меркель приглашение посетить Берлин

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22 июня 2021, 19:31

Ангела Меркель, фото: Emmanuele Contini via www.imago-/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому прибыть в Берлин с рабочим визитом. Данная информация появилась на официальном интернет-ресурсе офиса президента Украины.

В сообщении говорится, что Меркель желает обсудить с Зеленским мирное урегулирование конфликта на украинском юго-востоке. Об этом стало известно после того, как главы Германии и Украины побеседовали по телефону.

Также на сайте офиса сказано, что канцлер ФРГ намерена обсудить с Зеленским отношения Берлина и Киева. При этом Меркель пожелала увидеть украинского президента в своей стране в ближайшее время. Зеленский в свою очередь пригласил канцлера посетить Украину.

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