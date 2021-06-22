Депутат Алексей Журавлев назвал арест и нахождение Бута в американской тюрьме «государственным терроризмом»

Аргументы Недели → Политика 13+

22 июня 2021, 18:20

Алексей Журавлев

Вчера, 21 июня Telegram-канал «Теория Элит», сославшись на близкий к партии источник, рассказал, что партия «Родина» планирует включить Виктора Бута, отбывающего 25 летний срок в американской тюрьме, в список кандидатов на выборах в Госдуму РФ.



Журналисты издания «Аргументы недели» обратились к главе партии Алексею Журавлеву, который находится в рабочей поездке в Орле, с уточняющими вопросами. По его словам, у партии уже есть подобная практика. Так, в прошлом году незаконно удерживаемый в ливийской тюрьме социолог Максим Шугалей возглавил на выборах в госсовет Коми список депутатов партии «Родина».



«И самое интересное, что жители поддержали. Максим сидел там в застенках, незаконно брошен туда и просто мучился. И наши дипломаты действительно пытались что-то сделать, но давление государства было слабое, оно было, но оно было слабое. Когда же мы его выбрали депутатом Госсовета республики Коми, давление усилилось многократно. И результат — то, что Максим сегодня с нами, рядом наш соратник, и мы очень этому рады», - рассказал Журавлев журналистам.



Он отметил, что для любой политической партии — защищать своих граждан, где бы они не находились, и особенно в США — правильное действие.



Что касается Виктора Бута, в апреле — мае действительно была создана рабочая группа, занимавшаяся подготовкой пакета документов для выдвижения Бута от партии «Родина». Однако, как отметил Журавлев, из-за большого количества формальностей и бюрократических преград, скорее всего в сроки уложиться не получится.



Тем не менее, глава «Родины» подчеркнул, что партия будет стараться сделать все возможное, чтобы государство обратило на это внимание. Он напомнил, что Бута арестовали не в России, и не в США.



«Его просто выкрали из Тайланда, фактически выкрали. Это государственный терроризм, на мой взгляд. И мы должны привлекать к этому внимание. Мы считаем, что должны делать все возможное государством, для того, чтобы освободить таких людей и, в частности, Виктора Бута из застенок американской тюрьмы.», - заявил Журавлев.

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