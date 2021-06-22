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Медведев заявил о необходимости продолжения освоения арктической зоны России

, 16:43 Источник: РИА Новости

Медведев заявил о необходимости продолжения освоения арктической зоны России
pixabay.com

России следует и далее осваивать свою арктическую зону. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он призвал заниматься разработкой газовых и нефтяных месторождений. Кроме того, Медведев считает необходимым заниматься развитием Северного морского пути, возводить важные для Российской Федерации энергетические и транспортные объекты.

По словам зампреда Совбеза РФ, Россия должна акцентировать внимание на балансе между сохранением окружающей среды и хозяйственной деятельностью. Он добавил, что природные условия в арктическом регионе являются хрупкими, в связи с чем обеспечивать такой баланс особенно важно.

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