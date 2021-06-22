Глава МИД Венесуэлы на встрече с коллегой из России Лавровым назвал отношения с Россией «братскими»

Глава венесуэльского внешнеполитического ведомства Хорхе Арреаса встретился с коллегой из России Сергеем Лавровым. В ходе беседы он назвал стратегическое партнерство Венесуэлы и Российской Федерации братством.
Арреаса заявил о готовности Каракаса продолжать развивать российско-венесуэльские отношения. Он напомнил о том, что между двумя странами до настоящего времени подписано свыше 260 договоров.
По словам главы венесуэльского МИД, на сегодняшний день стороны обсуждают пять десятков соглашений. Арреаса выразил уверенность, что после текущей встречи глав МИД двух стран сотрудничество Москвы и Каракаса активизируется.
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