Путин: выборы в ГД должны пройти в рамках «естественной острой конкуренции без взаимных обвинений»

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21 июня 2021, 15:55 Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предстоящие в Государственную Думу выборы должны пройти «честно, прозрачно и открыто». По его словам, это общая задача, в том числе парламентских партий.

«Наша общая задача, в том числе парламентских партий, чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии закону. Чтобы естественная острая конкуренция выражалась в цивилизованной, предметной дискуссии без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых по сути обещаний», - пояснил глава государства на встрече с депутатами Госдумы VII созыва.

Путин выразил надежду, что такой этап жизни страны прошел и «остался в 90-х годах». Президент отметил, что «содержательный стиль предвыборной конкуренции, уважение к оппонентам и гражданам страны послужит прогрессивному, качественному развитию парламентаризма и многопартийности в России», а также укрепит доверие людей ко всем институтам власти.

Ранее Путин назвал главной задачей российского парламента заботу о людях.

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