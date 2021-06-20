Политолог Галльен заявил, что Байден приезжал в Женеву не ради президента России, а из-за Китая

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20 июня 2021, 13:32

Владимир Путин и Джо Байден, фото: Белый дом/Global Look Press

На страницах французской газеты Ouest-France появился материал, в котором говорится об истинной цели хозяина Белого дома Джозефа Байдена на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным в Женеве 16 июня. Автор публикации политолог Жан Кристоф Галльен придерживается мнения, что американский лидер прибыл на саммит не ради сближения с Российской Федерацией, а ради борьбы с амбициями Поднебесной.

Эксперт отметил, что между Китаем и Соединенными Штатами сегодня назревает холодная война. Что касается РФ, то, как полагает автор материала, она на протяжении всей истории относилась к КНР настороженно.

По словам Галльена, Вашингтон преподнес российскому руководству “геополитический подарок”, когда президент США встретился с Путиным. Политолог уверен, что действующий российский президент всеми силами стремится стать членом клуба сильных лидеров. Эксперт подчеркнул, что американский президент, заявив, что Россия и США являются “двумя великими державами”, дал Путину возможность ощутить себя крепким лидером.

Галльен считает, что российские власти в действительности желают снизить напряженность в отношениях с западными странами. Политолог добавил, что Байден стремится сдержать все возрастающие амбиции властей Китая во главе с Си Цзиньпином, сообщает RT.

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