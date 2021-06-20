Посол РФ Антонов 21 июня вновь прибудет в столицу США

Уже сегодня, 20 июня, российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов вылетит в Вашингтон. На рабочее место он прибудет в утренние часы завтрашнего дня.
Отметим, что отношения между Россией и США стали более напряженными после того, как нынешний хозяин Белого дома Джозеф Байден дал скандальное интервью. В нем он позволил себе нехорошо высказаться о главе российского государства Владимире Путине.
Спустя некоторое время Антонова вызвали для беседы в столицу России. Там он пребывал с 21 марта текущего года. Что касается американского посла Джона Салливана, то он отправился в столицу США 22 апреля. В ходе встречи в Женеве лидеры РФ и США обсудили ряд важных вопросов, договорившись о возвращении послов в столицы.
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