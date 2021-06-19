Кулеба заявил, что Турция и Украина являются стабилизирующими черноморский регион силами
19 июня 2021, 22:03
В рамках Анталийского дипломатического форума глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба назвал Анкару и Киев силами, стабилизирующими черноморский регион. По данным украинского МИД, он присоединился к панельной дискуссии, в ходе которой речь шла о будущем энергетики Украины.
По словам Кулебы, в Черном море в настоящее время масса угроз из-за того, что Российская Федерация “временно оккупировала” Крымский полуостров. Он подчеркнул, что Турция и Украина сегодня превосходно сотрудничают друг с другом в самых разных сферах, и энергетика не является исключением, пишет РИА Новости.
Кроме того, глава украинского МИД заявил о важности Трансанатолийского газопровода. Он назвал Украину “надежным транзитером газа”.
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