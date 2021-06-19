Дональд Трамп подверг критике администрацию Байдена за ситуацию с расизмом в США

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19 июня 2021, 21:35

pixabay.com

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп выразил свое недовольство касательно подхода команды действующего президента США Джозефа Байдена к расовым вопросам. Своим мнением на этот счет республиканец поделился в статье для издания Real Clear Politics, пишет РИА Новости.

По словам Трампа, Байден, находясь у власти, разобщает Соединенные Штаты по гендерному и расовому признаку, хотя до своего президентства заявлял, что будет прежде всего “объединять” страну. Республиканец подчеркнул, что нынешний глава США и его администрация стараются внушить учащимся школ в государстве “ядовитые и антиамериканские теории”.

Трамп отметил, что в учебных заведениях Соединенных Штатов получили широкое распространение “левые идеи”. Речь идет о критической расовой теории. Бывший хозяин Белого дома добавил, что специалисты в США стремятся критически исследовать американское законодательство, а также его пересечение с расовыми проблемами.

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