Экс-президент Ирана заявил, что использование ресурсов страны позволит сделать западные санкции неэффективными

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19 июня 2021, 21:06 Источник: РИА Новости

pixabay.com

У Тегерана есть возможность реализовать сценарий, при котором санкции Запада перестанут быть эффективными. Своим мнением на этот счет поделился Махмуд Ахмадинежад, ранее занимавший пост президента Ирана.

Чтобы достичь этой цели, Ирану необходимо, как он отметил, задействовать свои природные, человеческие и экономические ресурсы. По словам экс-президента, иранская экономика существенно не пострадает, если ей не будут поступать средства от реализации нефтехимической продукции.

Ахмадинежад назвал экономику Ирана эндогенной, над которой нужно неустанно работать. Он отметил, что в распоряжении властей страны имеется много ресурсов, которые не применяются. Речь идет в том числе о лесах, шахтах, землях. Бывший президент добавил, что некоторые из них используются, и в таком случае руководству Ирана не требуются “нефтяные бюджеты”.

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