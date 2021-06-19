Главы МИД Украины, Молдавии и Грузии обсудили евроинтеграцию в рамках Анталийского дипломатического форума

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19 июня 2021, 19:39

Дмитрий Кулеба, фото: John Macdougall/Global Look Press

Главы украинского, грузинского и молдавского внешнеполитических ведомств обсудили евроинтеграцию. Эта тема поднималась министрами трех стран в ходе Анталийского дипломатического форума.

В переговорах приняли участие Дмитрий Кулеба от украинского МИД, Давид Залкалиани и Аурелио Чокой из Грузии и Молдавии соответственно. Данная информация появилась на официальном интернет-ресурсе МИД Украины.

Подчеркивается, что 14 июня в Брюсселе главы МИД упомянутых стран беседовали на тему результатов встречи лидеров государств, входящих в Североатлантический альянс. Согласно заявлению украинского МИД, Кулеба, Залкалиани и Чокой сошлись во мнении, что важно перевести “в практическую имплементацию решения Бухарестского саммита 2008 года о вступлении Украины и Грузии в альянс”, пишет RT.

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