Ахмадинежад заявил, что после выборов президента в Иране страну ждут большие реформы

После прошедших на территории Ирана выборов главы государства в стране произойдут серьезные изменения. Такое заявление сделал бывший иранский президент Махмуд Ахмадинежад.
В соответствии с официальными сведениями, победителем на выборах в Иране стал Ибрахим Раиси. Он возглавлял в этой стране судебную власть. В ходе выборов накануне, 18 июня, ему удалось получить 61,9% голосов. Речь идет о 17,9 млн пришедших на выборы граждан. Общее количество проголосовавших составило 28,9 млн человек.
По словам Ахмадинежада, в недалеком будущем Иран затронут “большие изменения и реформы”. При этом экс-президент подчеркнул, что каких-то серьезных изменений в иранской внешней политике в ближайшее время ждать не стоит.
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