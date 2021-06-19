Президент РФ Путин предложил предоставить регионам для ремонта дорог 30 млрд рублей

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19 июня 2021, 15:57

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Регионам России следует направить дополнительные средства в размере 30 млрд рублей, которые пойдут на ремонт дорог. Соответствующее предложение поступило от главы российского государства Владимира Путина в ходе пленарного заседания съезда партии “Единая Россия”.

При этом российский лидер подчеркнул, что субъектам необходимо выделить эти деньги в ближайшие дни. Он отметил, что регионы должны иметь возможность задействовать дополнительно предоставленные средства летом и осенью текущего года.

Кроме того, во время съезда “Единой России” Путин заявил о необходимости выделения еще 20 млрд рублей на очистку внутреннего моря и рек Российской Федерации. Эти деньги, как добавил президент, пойдут также на подъем затонувших судов.

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