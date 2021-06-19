Президент РФ Путин предложил предоставить регионам для ремонта дорог 30 млрд рублей
19 июня 2021, 15:57
Регионам России следует направить дополнительные средства в размере 30 млрд рублей, которые пойдут на ремонт дорог. Соответствующее предложение поступило от главы российского государства Владимира Путина в ходе пленарного заседания съезда партии “Единая Россия”.
При этом российский лидер подчеркнул, что субъектам необходимо выделить эти деньги в ближайшие дни. Он отметил, что регионы должны иметь возможность задействовать дополнительно предоставленные средства летом и осенью текущего года.
Кроме того, во время съезда “Единой России” Путин заявил о необходимости выделения еще 20 млрд рублей на очистку внутреннего моря и рек Российской Федерации. Эти деньги, как добавил президент, пойдут также на подъем затонувших судов.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.