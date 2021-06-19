Президент Украины Зеленский заявил, что ВСУ стали сильнее в 572 раза

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19 июня 2021, 15:16

Владимир Зеленский, фото: Zygimantas gedvila via www.imago/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский в Telegram отметил, что ВСУ стали сильнее в 572 раза. Дело в том, как он подчеркнул, что в их ряды влилось такое же количество молодых офицеров.

При этом лидер Украины назвал новобранцев отважными, умными и хорошо подготовленными. Это было поздравление Зеленского, адресованное выпускникам Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Они в свою очередь удостоились своего первого офицерского звания.

Напомним, что конфликт в Донбассе начался семь лет назад. Весной текущего года ситуация на украинском юго-востоке стала более напряженной. В ООН ранее подчеркивали, что с 2014 года жертвами данного конфликта стали порядка 13000 человек.

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