Президент Украины Зеленский заявил, что ВСУ стали сильнее в 572 раза
19 июня 2021, 15:16
Украинский президент Владимир Зеленский в Telegram отметил, что ВСУ стали сильнее в 572 раза. Дело в том, как он подчеркнул, что в их ряды влилось такое же количество молодых офицеров.
При этом лидер Украины назвал новобранцев отважными, умными и хорошо подготовленными. Это было поздравление Зеленского, адресованное выпускникам Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Они в свою очередь удостоились своего первого офицерского звания.
Напомним, что конфликт в Донбассе начался семь лет назад. Весной текущего года ситуация на украинском юго-востоке стала более напряженной. В ООН ранее подчеркивали, что с 2014 года жертвами данного конфликта стали порядка 13000 человек.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.