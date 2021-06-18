Мунком Славянки в Приморье объявил о самороспуске

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18 июня 2021, 09:42

Как написал авторитетный политический телеграмм-канал "Эксперты Приморского края", все началось с визита губернатора Олега Кожемяко в Славянку на минувшей неделе. Именно это и стало триггером и причиной напряженных отношений.

«Все началось с визита губернатора О. Кожемяко в Славянку на минувшей неделе, в ходе которого глава региона потребовал отменить внесённые несколько месяцев назад изменения в Генеральный план поселения и Правила землепользования и застройки. Депутаты, в свою очередь, решили не отменять принятые ими же муниципально-правовые акты по причине того, что за эти документы на общественных обсуждениях голосовали жители Славянки, а сами депутаты в своё время отстаивали эти изменения в борьбе с навальнистами, которые активно расшатывали лодку в поселении. В итоге депутатов начали активно прессовать на всех уровнях за их принципиальность и нежелание быть заложниками в чьих-то играх наверху. Как итог: Мунком сегодня принял решение о самороспуске», — пишут эксперты Приморского края.

Помимо этого, депутаты составили обращение на имя главы Государства Владимира Путина. Ему они написали открытое письмо, где отметили, что подвергаются давлению со стороны должностных лиц администрации Хасанского муниципального района и правительства Приморского края.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Мы, депутаты Муниципального комитета Славянского городского поселения, вынуждены обратиться к Вам посредством открытого письма, поскольку столкнулись с колоссальным административным и политическим давлением со стороны районных и региональных властей, а именно — должностных лиц Администрации Хасанского муниципального района и Правительства Приморского края», — написали депутаты в обращении.

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