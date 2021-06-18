Путин подписал указ о дате выборов в Госдуму

Аргументы Недели → Политика 13+

18 июня 2021, 07:37

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о дате проведения выборов депутатов Государственной Думы VIII созыва. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» постановляю: Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 19 сентября 2021 г.», - говорится в тексте.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в пятницу, 18 июня, комиссия проведет заседание, на котором определит длительность голосования. По ее словам, в шести российских регионах голосование пройдет в дистанционном формате, передает РИА Новости.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости