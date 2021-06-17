Захарова ответила на слова главкома ВС Швеции Бюдена об угрозе вооруженного нападения со стороны РФ

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17 июня 2021, 17:58 Источник: РИА Новости

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Главнокомандующего вооруженными силами Швеции Микаэля Бюдена о возможном нападении со стороны России. Он призвал опасаться «гибридных и нелинейных» атак.



«В качестве источника потенциальной агрессии вновь называется Россия. Последнее время мы видим, что такие безосновательные заявления шведского военного руководства отличаются завидной регулярностью, они посвящены необходимости подготовки к войне с Россией», - высказала дипломат.

Захарова отметила, что Москва воспринимает такие слова как «целенаправленную кампанию по раздуванию по большому счету уже на грани паранойи и фобии в шведском обществе о российской военной угрозе». По ее словам, в мифы об иностранных подводных лодках в Стокгольмском архипелаге уже мало кто верит, поэтому шведским военным необходимо придумывать новые аргументы «для оправдания продолжающегося беспрецедентного даже по меркам холодной войны» наращивания оборонного бюджета Швеции.

Она напомнила, что Стокгольм уже несколько лет игнорирует предложение Москвы возобновить замороженные по инициативе шведской стороны в 2014 году диалоги по военной линии для укрепления взаимного доверия.

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