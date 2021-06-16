Байден заявил, что им с Путиным не потребовалось больше времени на переговоры

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16 июня 2021, 21:22 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, CNP/AdMedia

Президент США Джо Байден объяснил, почему их встреча с главой России Владимиром Путиным длилась только 3,5 часа. По словам американского политика, больше времени сторонам не потребовалось.

Джо Байден в рамках пресс-конференции сообщил, что они с Владимиром Путиным обсудили сегодня очень много вопросов. "После двух часов (переговоров. – Прим. ред.) мы посмотрели друг на друга и сказали: "Ну, Окей?" – заметил американский лидер и добавил, что работа Москвы и Вашингтона должна быть продолжена.

Напомним, саммит Путина и Байдена в среду длился 4,5 часа, включая перерыв. Беседа сторон в узком составе шла почти два часа, а в расширенном – полтора.

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