Байден заявил, что Россия «не должна диктовать миру»

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16 июня 2021, 20:46 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Samuel Corum - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках пресс-конференции после переговоров с главой РФ в Женеве сообщил, что заявил сегодня Владимиру Путину: "Россия "не должна диктовать миру".

Американский лидер также добавил в беседе с журналистами, что повестка дня США не направлена против Российской Федерации или какой-либо другой страны, а преследует исключительно одну цель – защиту граждан Соединенных Штатов Америки.

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин сообщил представителям СМИ, что не имел и не имеет никаких иллюзий насчет отношений с Америкой после встречи с лидером Соединенных Штатов Джо Байденом.

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