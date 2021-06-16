Байден заявил, что Россия «не должна диктовать миру»

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках пресс-конференции после переговоров с главой РФ в Женеве сообщил, что заявил сегодня Владимиру Путину: "Россия "не должна диктовать миру".
Американский лидер также добавил в беседе с журналистами, что повестка дня США не направлена против Российской Федерации или какой-либо другой страны, а преследует исключительно одну цель – защиту граждан Соединенных Штатов Америки.
Напомним, ранее сегодня Владимир Путин сообщил представителям СМИ, что не имел и не имеет никаких иллюзий насчет отношений с Америкой после встречи с лидером Соединенных Штатов Джо Байденом.
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