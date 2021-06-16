Путин заявил, что его устроили объяснения Байдена после слов про «убийцу»

Президент России Владимир Путин сообщил, что его устроили объяснения американского коллеги Джо Байдена по поводу резких высказываний в его адрес. Глава США ранее признал, что считает лидера РФ "убийцей".
В рамках пресс-конференции в Женеве по итогам саммита с президентом США Джо Байденом Владимир Путин заявил, что американский коллега после своих резких слов позвонил ему и объяснился. Затем глава Штатов предложил организовать личную встречу, напомнил российский лидер, а также подчеркнул, что проведение саммита являлось инициативой Вашингтона.
Напомним, ранее Джо Байден в рамках беседы с журналистами утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей".
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