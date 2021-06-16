Политолог Крутаков заявил, что у США не получится разрушить отношения России и Китая

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16 июня 2021, 17:19 Источник: Свободная пресса

флаг Китая, pixabay.com

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков в среду, 16 июня, выразил мнение, что Соединенным Штатам Америки не удастся "оторвать" Россию от Китая.

"Думаю, "оторвать" Китай от России уже не получится", – заметил Леонид Крутаков в рамках разговора со "Свободной прессой". Политолог считает, что без Москвы Пекин не сможет выстоять против США. Эксперт заявил, что для РФ данная позиция является выгодной, однако предположил, что в рамках саммита в Женеве в российским лидером Владимиром Путиным "будут всячески заигрывать" и давать различные обещания. Крутаков полагает, что ставка американской стороны будет сделана на смену режима.

Именно поэтому, по мнению политолога, очень важна внутренняя институциональная политическая, а также экономическая стабильность РФ.

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