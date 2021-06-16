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16 июня 2021, 12:55 Татьяна Михайлова Источник: «Полит 74»

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Политолог Александр Мельников прокомментировал стратегию развития Челябинска до 2035 года.

15 июня состоялись публичные слушания по проекту Стратегии социально-экономического развития Челябинска до 2035 года. Своим мнением о документе поделился политолог Александр Мельников.

Эксперт считает, что самым примечательным в стратегии является доминирование экологической тематики. Предлагаемые решения направлены на сохранение окружающей среды: развитие экологически чистых производств, благоустройство берегов Миасса, создание парков и скверов, развитие электротранспорта.

«Ни один из предыдущих мэров Челябинска столь активно и решительно не входил в зеленую повестку, как это сделала сейчас Наталья Котова представленной стратегией», — заявил Александр Мельников.

Как сообщает сайт «Полит 74», работа над стратегией началась в мае 2020 года, в ее создании приняли участие свыше 2,5 тысяч человек. В конце июня проект будет вынесен на рассмотрение депутатов Челябинской городской Думы.

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