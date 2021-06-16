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Политолог Александр Мельников прокомментировал стратегию развития Челябинска до 2035 года

, 12:55 Источник: «Полит 74»

Политолог Александр Мельников прокомментировал стратегию развития Челябинска до 2035 года
Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Политолог Александр Мельников прокомментировал стратегию развития Челябинска до 2035 года.

15 июня состоялись публичные слушания по проекту Стратегии социально-экономического развития Челябинска до 2035 года. Своим мнением о документе поделился политолог Александр Мельников.

Эксперт считает, что самым примечательным в стратегии является доминирование экологической тематики. Предлагаемые решения направлены на сохранение окружающей среды: развитие экологически чистых производств, благоустройство берегов Миасса, создание парков и скверов, развитие электротранспорта.

«Ни один из предыдущих мэров Челябинска столь активно и решительно не входил в зеленую повестку, как это сделала сейчас Наталья Котова представленной стратегией», — заявил Александр Мельников.

Как сообщает сайт «Полит 74», работа над стратегией началась в мае 2020 года, в ее создании приняли участие свыше 2,5 тысяч человек. В конце июня проект будет вынесен на рассмотрение депутатов Челябинской городской Думы.

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