Турчак: избрание МГРО «Единой России» нового секретаря выведет работу партии в столице на новый качественный уровень

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15 июня 2021, 21:37

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что смена Московским городским отделением (МГРО) партии секретаря – важное событие для фракции. Как пояснил Турчак на XXVI Конференции московского отделения «Единой России», смена секретаря поспособствует дополнительному развитию партии.

«На партийной конференции секретарем регионального отделения был избран Петр Толстой, который не нуждается в отдельном представлении. Уверен, что его избрание секретарем регионального отделения выведет работу партии в столице на новый качественный уровень, а это для нас критически важно в текущем предвыборном году», - отметил Турчак.

31 мая вице-спикер Госдумы Петр Толстой был избран главой МГРО «Единой России» в ходе его 25-й конференции.

Турчак высоко оценил работу бывшего руководителя регионального отделения Андрея Метельского. Секретарь генсовета «Единой России» напомнил, что за два года Метельский собрал команду профессионалов в региональном исполкоме, настроил и существенно расширил форматы взаимодействия депутатов Госдумы и Мосгордумы с первичными организациями, а также с корпусом муниципальных депутатов столицы.

«Еще раз хотел бы передать Андрею Николаевичу слова глубокой благодарности за его работу на посту секретаря московского городского отделения партии», - добавил Андрей Турчак.

Секретарь генсовета партии также анонсировал открытие Штаба общественной поддержки «Единой России» в Москве, которое состоится 17 июня. Он объединит активистов, общественников и сторонников партии, готовых помогать ей во время выборов.

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