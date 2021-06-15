Кулеба не исключил получение компенсации после завершения строительства «Северного потока - 2»

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15 июня 2021, 17:12

Siegra Asmoel/ Global Look Press

Если проект “Северный поток - 2” все же будет достроен и запущен, то украинское руководство сочтет важным обсудить вопрос компенсаций. Соответствующее заявление сделал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Данное интервью появилось на днях на страницах немецкой газеты Die Welt. При этом Кулеба подчеркнул, что Киев может и не согласиться с тем, что предложат. Также он не раскрыл, кто конкретно может предложить компенсации украинской стороне.

“Если нам предложат переговоры о компенсациях, то мы на них посмотрим”, - сказал глава украинского МИД.

Кроме того, Кулеба не уточнил, на какую сумму согласились бы украинские власти, имея в виду компенсации. Также он сообщил, что на сегодняшний день Вашингтон в большей степени, нежели ранее, готов настаивать на компенсации для Украины.

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