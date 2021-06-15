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США и ЕС решили прекратить спор по производству Boeing и Airbus

, 15:42 Источник: ТАСС

США и ЕС решили прекратить спор по производству Boeing и Airbus
pixabay.com

Соединенные Штаты и Евросоюз в ходе обсуждения торгового спора по делу Boeing и Airbus, который продолжается уже много лет, согласились его прекратить. Данная информация поступила от агентства Bloomberg, которое в своем сообщении ссылается на сведения представителей ЕС.

Известно, что в рамках этого спора США и ЕС ранее ввели в отношении друг друга таможенные пошлины на более чем 10 млрд долларов. По данным Bloomberg, решение о прекращении спора принималось с учетом того, что Китайская корпорация коммерческой авиации через несколько лет может активно конкурировать с Airbus и Boeing, что негативно скажется на деятельности обеих компаний. Это понимают и в Вашингтоне, и в Брюсселе.

Агентство также сообщило, что в ходе саммита ЕС - США стороны намерены отказаться от пошлин на алюминий и сталь. Представители Евросоюза подчеркнули, что к такому соглашению могут прийти до конца нынешнего года.

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