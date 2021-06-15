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Помощник президента РФ Ушаков: Если не договоренности, то понимание между Путиным и Байденом на встрече в Женеве будет достигнуто

, 09:49

Помощник президента РФ Ушаков: Если не договоренности, то понимание между Путиным и Байденом на встрече в Женеве будет достигнуто
Ю. Ушаков и В. Путин, фото Kremlin Pool, globallookpress.com

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве должна помочь им достичь понимания в каких-то вопросах. Помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил мнение, что в ходе российско-американского саммита "если не договоренности, то понимание между президентами будет достигнуто".

Ушаков уверен, что переговоры Путина и Байдена повлияют на дальнейшее развитие российско-американских отношений, которые сейчас в тупике, положение близко к критическому.

Помощник президента РФ рассказал во вторник журналистам, что "практически все темы, которые сейчас волнуют обе страны, отражены в согласованном варианте повестки переговоров".

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