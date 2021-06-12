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Владислав Сурков заявил, что скоро Запад попросит РФ «забрать Украину обратно»

, 21:59

Владислав Сурков заявил, что скоро Запад попросит РФ «забрать Украину обратно»
pixabay.com

Владислав Сурков, ранее занимавший должность помощника главы российского государства, сделал заявление об Украине. По его словам, руководство Украины занимается “попрошайничеством”. Соответствующий материал появился на Youtube-канале “WarGonzo”.

Сурков подчеркнул, что весь мир уже сильно устал от “вечного недовольства” Киева. Он придерживается мнения, что в скором времени западные страны обратятся с просьбой к российским властям “забрать Украину обратно”. При этом он отметил, что данный процесс уже запустился.

По словам Суркова, Украина “когда-нибудь вернется”. Он добавил, что в настоящее время Российская Федерация находится в выигрышном положении в плане международной ситуации.

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