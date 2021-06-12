Владислав Сурков заявил, что скоро Запад попросит РФ «забрать Украину обратно»
12 июня 2021, 21:59
Владислав Сурков, ранее занимавший должность помощника главы российского государства, сделал заявление об Украине. По его словам, руководство Украины занимается “попрошайничеством”. Соответствующий материал появился на Youtube-канале “WarGonzo”.
Сурков подчеркнул, что весь мир уже сильно устал от “вечного недовольства” Киева. Он придерживается мнения, что в скором времени западные страны обратятся с просьбой к российским властям “забрать Украину обратно”. При этом он отметил, что данный процесс уже запустился.
По словам Суркова, Украина “когда-нибудь вернется”. Он добавил, что в настоящее время Российская Федерация находится в выигрышном положении в плане международной ситуации.
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