Канцлер ФРГ Меркель на полях саммита G7 обсудила с президентом США «Северный поток — 2»

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12 июня 2021, 18:39 Источник: РИА Новости

Ангела Меркель и Джозеф Байден, фото: Presse- Und Informationsamt Der/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель и хозяин Белого дома Джозеф Байден в ходе встречи в рамках саммита G7 затронули тему “Северного потока - 2”. Мероприятие проходит в английском Корнуолле с 11 по 13 июня.

По словам Меркель, необходимо сделать так, чтобы Украина и далее была партнером в плане транзита природного газа. Это, как она отметила, верный путь. Меркель сообщила, что данный вопрос обсуждается с руководством США и экспертами федерального правительства.

Кроме того, Меркель и Байден коснулись темы грядущей встречи американского президента с главой российского государства Путиным. Каждый из лидеров высказал свое мнение касательно “вопросов Афганистана” и саммита Североатлантического альянса.

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