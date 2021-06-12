Канцлер ФРГ Меркель на полях саммита G7 обсудила с президентом США «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель и хозяин Белого дома Джозеф Байден в ходе встречи в рамках саммита G7 затронули тему “Северного потока - 2”. Мероприятие проходит в английском Корнуолле с 11 по 13 июня.
По словам Меркель, необходимо сделать так, чтобы Украина и далее была партнером в плане транзита природного газа. Это, как она отметила, верный путь. Меркель сообщила, что данный вопрос обсуждается с руководством США и экспертами федерального правительства.
Кроме того, Меркель и Байден коснулись темы грядущей встречи американского президента с главой российского государства Путиным. Каждый из лидеров высказал свое мнение касательно “вопросов Афганистана” и саммита Североатлантического альянса.
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