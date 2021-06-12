Сенатор США Тед Круз осудил Байдена за его неправильную внешнюю политику

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12 июня 2021, 17:02 Источник: РИА Новости

Джозеф Байден, фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Сенатор-республиканец США Тед Круз подверг критике принимаемые действующими американскими властями решения. Они, по его мнению, в наибольшей степени негативно отражаются на внешней политике. Своим видением ситуации он поделился в эфире телеканала Fox News.

Круз назвал нынешнюю администрацию США “внутренней катастрофой”. Он осудил решение хозяина Белого дома не вводить ограничительные меры против оператора проекта “Северный поток - 2”. По словам Круза, тем самым Байден преподнес президенту РФ Путину “многомиллиардный подарок”.

Кроме того, сенатор напомнил о разрыве соглашения с Мексикой, а также денежной поддержке палестинцев. Круз добавил, что все эти решения американской администрации стали провальными.

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