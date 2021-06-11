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Представитель МИД РФ Захарова прокомментировала заявления Мааса и Орбана

, 23:30 Источник: РИА Новости

Представитель МИД РФ Захарова прокомментировала заявления Мааса и Орбана
Мария Захарова, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Мария Захарова, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, выразила недоумение тем, что информационные ресурсы Германии активно публикуют материал касательно заявлений главы немецкого МИД Хайко Мааса, в отличие от ответных высказываний венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Так, в Telegram, представитель российского МИД подчеркнула, что Маас выступил за принятие решений в рамках Европейского союза по правилам большинства. Об этом он заявил в ходе совещания послов ФРГ.

По словам Захаровой, Орбан напомнил Маасу, что первостепенную роль во внешней политике Евросоюза играют главы стран организации, а не евробюрократы. Захарова отметила, что Орбан призвал избегать “новой волны холодной войны”. При этом СМИ Германии, как подчеркнула представитель МИД РФ, активно публикуют уже второй день заявление Мааса, а ответную реакцию Орбана практически не затрагивают.

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