Министр обороны Дании Брамсен возложила вину на Россию за нарушение воздушного пространства страны

Воздушные суда Российской Федерации нарушили воздушное пространство Дании. Причем таких случаев было зафиксировано датским оборонным ведомством два за день.
Данная информация поступила от агентства Ritzau. Отмечается, что принадлежащие России самолеты нарушили воздушное пространство этой страны в районе Борнхольма. В датском Минобороны также отметили, что Дании пришлось отправить для урегулирования ситуации свои самолеты.
По словам Трине Брамсен, главы датского оборонного ведомства, в настоящее время специалисты устанавливают все детали инцидента. Она назвала произошедшее серьезным случаем, поскольку подобное фиксируется нечасто.
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