«Роскосмос» не стал комментировать покупку Ираном российского «Канопуса-В»

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11 июня 2021, 21:41 Источник: lenta.ru

pixabay.com

В российской государственной корпорации “Роскосмос” решили не комментировать вероятную реализацию иранской стороне разработанного в РФ спутника”. Речь идет о космическом аппарате “Канопус-В”.

Информация об этом поступила от Telegram-канала “Раньше всех. Ну почти”. Так в “Роскосмосе” прокомментировали появившийся на страницах The Washington Post материал. В нем отмечалось, что РФ будто бы намерена вывести на орбиту спутник “Канопус-В”, который будет использоваться Тегераном.

Имеется в виду гражданский спутник дистанционного зондирования Земли. Сообщалось, что благодаря этому аппарату у Ирана будет возможность фиксировать передвижение военных объектов оппонента на территории Ближнего Востока.

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