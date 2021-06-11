«Роскосмос» не стал комментировать покупку Ираном российского «Канопуса-В»

В российской государственной корпорации “Роскосмос” решили не комментировать вероятную реализацию иранской стороне разработанного в РФ спутника”. Речь идет о космическом аппарате “Канопус-В”.
Информация об этом поступила от Telegram-канала “Раньше всех. Ну почти”. Так в “Роскосмосе” прокомментировали появившийся на страницах The Washington Post материал. В нем отмечалось, что РФ будто бы намерена вывести на орбиту спутник “Канопус-В”, который будет использоваться Тегераном.
Имеется в виду гражданский спутник дистанционного зондирования Земли. Сообщалось, что благодаря этому аппарату у Ирана будет возможность фиксировать передвижение военных объектов оппонента на территории Ближнего Востока.
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