Американский лидер Джозеф Байден заблудился в ресторане в ходе проведения саммита G7

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11 июня 2021, 20:53

Джозеф Байден, фото: Pool/Global Look Press

В Сети разместили видео очередного конфуза нынешнего хозяина Белого дома Джозефа Байдена. Дело в том, что в ходе саммита G7 он “заблудился” в одном из ресторанов Корнуолла, Великобритания.

Американский лидер очутился в местном заведении общественного питания в том месте, где его не должно было быть, сообщает РЕН ТВ. Соответствующая видеозапись была опубликована телеканалом ITV News.

Глава США зашел на веранду ресторана, где находились представители СМИ. В какой-то момент он остановился и стал смотреть по сторонам. Журналисты поинтересовались у Байдена, “как проходит саммит в Корнуолле”.

Тот в свою очередь оценил встречу G7 как “очень хорошую”. После этого, пишет РИА Новости, он и далее стал искать, судя по всему, свою жену. Спустя некоторое время Байден увидел ее с иной стороны веранды, и Джилл позвала своего супруга.

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