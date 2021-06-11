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Генерал США в отставке Ходжес заявил о необходимости усиления присутствия НАТО в Черном море

, 20:15

Генерал США в отставке Ходжес заявил о необходимости усиления присутствия НАТО в Черном море
pixabay.com

Генерал США в отставке Бен Ходжес призвал Запад “остановить давление со стороны России”. С этой целью, как он отметил, западным странам необходимо увеличить свое присутствие в районе Черного моря.

Он подчеркнул, что в настоящее время Запад реагирует на действия РФ, а ведь нужно сделать так, чтобы события развивались с точностью до наоборот. По словам американского генерала в отставке, не нужно демонстрировать опасения, что предпринимаемые военными Североатлантического альянса действия будут рассматриваться как “провокационные”, пишет РИА Новости.

Кроме того, Ходжес уверен, что Российская Федерация не завершила масштабные военные учения в районе Крымского полуострова. Также он рекомендовал украинскому руководству приложить максимум усилий для проведения реформ в стране, в том числе в правовой и экономической сферах, сообщает news-front.info.

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