Глава МИД Великобритании Рааб изъявил желание провести встречу с Лавровым

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11 июня 2021, 18:30

Сергей Лавров, фото: MFA Russia, Global Look Press

Глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб заявил, что готов обсудить на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым ряд вопросов. Данная информация поступила от агентства Reuters, сообщают Известия.

Рааб подчеркнул, что он проведет разговор с Лавровым “в ближайшее время”. При этом министр не стал раскрывать, когда конкретно состоится запланированная беседа. Кроме того, Рааб не стал рассказывать, какие темы стороны поднимут во время разговора.

Некоторое время назад глава британского МИД подчеркивал, что ознакомит страны Североатлантического альянса с докладом о “негативном поведении” Российской Федерации. По данным The Daily Telegraph, в ходе встречи глав МИД государств военно-политического блока Рааб направит Москве претензии, касающиеся включения ряда стран НАТО в список “недружественных стран”.

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