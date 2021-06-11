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Уже в этом году в ВКС РФ поступят два серийных Су-57

, 17:55 Источник: РИА Новости

Уже в этом году в ВКС РФ поступят два серийных Су-57
pixabay.com

Российским Воздушно-космическим силам уже в текущем году направят серийные истребители 5-го поколения Су-57 в количестве двух единиц. Этой информацией с РИА Новости поделился источник в авиастроительной отрасли.

Отмечается, что первый такой самолет армия РФ получила в конце минувшего года. По словам собеседника издания, данные самолеты специалисты протестируют в Государственном летно-испытательном центре.

Он отметил, что первый Су-57 в настоящее время находится на территории все того же центра. Собеседник подчеркнул, что некоторое время назад сообщалось о планах передачи российской армии в нынешнем году таких истребителей в количестве четырех единиц.

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